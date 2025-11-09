Företagskatalog
Block
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare
  • Level 5
  • Australia

Datavetare Nivå

Level 5

Nivåer på Block

Jämför nivåer
  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
    4. Visa 3 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
A$135,221
Grundlön
A$160,634
Aktietilldelning ()
A$48,958
Bonus
A$0
Block logo
+A$89.9K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31K
Datadog logo
+A$54.3K
Verily logo
+A$34.1K
Don't get lowballed
Senaste lönerapporter
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Block

Relaterade företag

  • Quanta Services
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser