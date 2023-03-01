Blinkist Löner

Blinkists löner varierar från $49,575 i total ersättning per år för en Marknadsföring i den lägre delen till $165,219 för en Stabschef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blinkist . Senast uppdaterad: 9/6/2025