Medianersättningspaketet för UX-forskare in United States på Blink uppgår till $130K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Blinks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Blink
UX Researcher
San Diego, CA
Totalt per år
$130K
Nivå
L3
Grundlön
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Blink?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Blink in United States ligger på en årlig total ersättning på $189,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Blink för UX-forskare rollen in United States är $115,000.

