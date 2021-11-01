Företagskatalog
Blend360
Blend360 Löner

Blend360s löner varierar från $23,422 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $160,800 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blend360. Senast uppdaterad: 9/6/2025

$160K

Datavetare
Median $23.4K
Mjukvaruingenjör
Median $31.6K

Dataingenjör

Affärsanalytiker
Median $100K

Dataanalytiker
$53.7K
Chef för datavetenskap
$161K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Blend360 is Chef för datavetenskap at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blend360 is $53,730.

