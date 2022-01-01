Företagskatalog
Blackstone Löner

Blackstones löneintervall sträcker sig från $40,903 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $300,000 för en Riskkapitalist på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blackstone. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Finansanalytiker
Median $110K
Riskkapitalist
Median $300K

Medarbetare

Analytiker

Datavetare
Median $150K
Produktchef
Median $155K
Dataanalytiker
Median $135K
Verksamhetsanalytiker
$40.9K
Affärsutveckling
$133K
Kundframgång
$109K
IT-teknolog
$139K
Investeringsbanker
$168K
Juridik
$219K
Marknadsföring
$199K
Projektledare
$48K
Cybersäkerhetsanalytiker
$136K
Chef för mjukvaruutveckling
$207K
Lösningsarkitekt
$60.6K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Blackstone är Riskkapitalist med en årlig total kompensation på $300,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Blackstone är $146,731.

