Bittrex
Bittrex Löner

Bittrexs löner varierar från $170,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $232,155 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Bittrex. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Produktchef
$232K
Rekryterare
$184K
Mjukvaruingenjör
Median $170K

Vanliga frågor

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Bittrex، Produktchef at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $232,155 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Bittrex برابر $184,075 است.

