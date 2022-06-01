BigBear.ai Löner

BigBear.ais löneintervall sträcker sig från $109,450 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $173,865 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BigBear.ai . Senast uppdaterad: 8/19/2025