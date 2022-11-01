Företagskatalog
BHP Löner

BHPs löneintervall sträcker sig från $58,621 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $194,281 för en Revisor på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BHP. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $103K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Revisor
$194K
Företagsutveckling
$121K

Datavetare
$128K
Geologisk ingenjör
$156K
Maskinvaruingenjör
$78.5K
IT-teknolog
$88.5K
Maskiningenjör
$138K
Produktdesigner
$101K
Produktchef
$142K
Projektledare
$159K
Försäljning
$58.6K
Lösningsarkitekt
$94.2K
Teknisk programchef
$181K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

The highest paying role reported at BHP is Revisor at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

