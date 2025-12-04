Företagskatalog
Berkshire Grey
  • Löner
  • Maskiningenjör

  • Alla Maskiningenjör löner

Berkshire Grey Maskiningenjör Löner

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in United States på Berkshire Grey uppgår till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Berkshire Greys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Medianpaket
company icon
Berkshire Grey
Mechanical Engineer
Boston, MA
Totalt per år
$150K
Nivå
L5
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Berkshire Grey?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskiningenjör på Berkshire Grey in United States ligger på en årlig total ersättning på $186,570. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Berkshire Grey för Maskiningenjör rollen in United States är $150,000.

Andra resurser

