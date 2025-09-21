Företagskatalog
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Berkeley Research Group uppgår till $185K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Berkeley Research Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/21/2025

Medianpaket
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$185K
Nivå
2
Grundlön
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Berkeley Research Group?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Berkeley Research Group in United States ligger på en årlig total ersättning på $235,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Berkeley Research Group för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $185,000.

