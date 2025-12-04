Företagskatalog
Berkeley Lab
  • Löner
  • Postdoc

  • Alla Postdoc löner

Berkeley Lab Postdoc Löner

Medianersättningspaketet för Postdoc in United States på Berkeley Lab uppgår till $78K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Berkeley Labs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Medianpaket
company icon
Berkeley Lab
PostDoc
Berkeley, CA
Totalt per år
$78K
Nivå
L4
Grundlön
$78K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Berkeley Lab?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Postdoc på Berkeley Lab in United States ligger på en årlig total ersättning på $99,852. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Berkeley Lab för Postdoc rollen in United States är $78,000.

Andra resurser

