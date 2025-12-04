Företagskatalog
Bending Spoons
Bending Spoons Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Italy på Bending Spoons uppgår till €72.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bending Spoonss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Medianpaket
company icon
Bending Spoons
Software Engineer
Milano, LO, Italy
Totalt per år
$83.8K
Nivå
L2
Grundlön
$83.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Bending Spoons?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bending Spoons in Italy ligger på en årlig total ersättning på €122,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bending Spoons för Mjukvaruingenjör rollen in Italy är €62,261.

