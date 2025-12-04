Företagskatalog
BenchSci
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesignchef

  • Alla Produktdesignchef löner

BenchSci Produktdesignchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesignchef in Canada på BenchSci varierar från CA$127K till CA$182K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för BenchScis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$105K - $123K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$92K$105K$123K$131K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Produktdesignchef inlämningars hos BenchSci för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På BenchSci omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesignchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesignchef på BenchSci in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$181,572. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på BenchSci för Produktdesignchef rollen in Canada är CA$127,256.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för BenchSci

Relaterade företag

  • Roblox
  • Stripe
  • Google
  • Facebook
  • Dropbox
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.