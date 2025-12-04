Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Benchling varierar från $198K per year för L1 till $483K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $315K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Benchlings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Benchling omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
