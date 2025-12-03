Företagskatalog
Bench Accounting
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Bench Accounting Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Canada på Bench Accounting uppgår till CA$104K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bench Accountings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
Bench Accounting
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
$75K
Nivå
L1
Grundlön
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Bench Accounting?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Bench Accounting in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$112,023. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bench Accounting för Produktchef rollen in Canada är CA$103,689.

Andra resurser

