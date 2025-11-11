Företagskatalog
Bell Integrator
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

  • Russia

Bell Integrator Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör Löner i Russia

Medianersättningspaketet för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör in Russia på Bell Integrator uppgår till RUB 1.3M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bell Integrators totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totalt per år
RUB 1.3M
Nivå
Middle
Grundlön
RUB 1.3M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör på Bell Integrator in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 3,195,886. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bell Integrator för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör rollen in Russia är RUB 1,303,983.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Bell Integrator

Relaterade företag

  • Apple
  • Amazon
  • Tesla
  • Uber
  • Databricks
  • Se alla företag ➜

Andra resurser