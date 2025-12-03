Företagskatalog
Bell Integrator
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Bell Integrator Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Russia på Bell Integrator uppgår till RUB 2.91M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bell Integrators totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Medianpaket
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Saratov, SR, Russia
Totalt per år
$37.4K
Nivå
L5
Grundlön
$37.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
16 År
Vilka är karriärnivåerna på Bell Integrator?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Bell Integrator in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 3,288,692. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bell Integrator för Mjukvaruingenjör rollen in Russia är RUB 2,914,232.

Andra resurser

