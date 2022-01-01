Företagskatalog
BDO
BDO Löner

BDOs löner varierar från $8,150 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $179,295 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BDO. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $86.5K

Dataingenjör

Managementkonsult
Median $68.1K
Revisor
$8.1K

Administrativ assistent
$91.8K
Affärsanalytiker
$55.2K
Dataanalytiker
$79K
Chef för datavetenskap
$87K
Datavetare
$64.7K
Finansanalytiker
$40.5K
Personalresurser
$77.6K
Informationsteknolog (IT)
$42.9K
Investmentbanker
$45.2K
Produktchef
$61.7K
Projektledare
$179K
Försäljning
$113K
Lösningsarkitekt
$62.5K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$135K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at BDO is Projektledare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO is $68,082.

Andra resurser