BD Löner

BDs löner varierar från $12,361 i total ersättning per år för en Grundare i den lägre delen till $230,840 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BD. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $125K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Maskiningenjör
Median $95K

Kvalitetsingenjör

Biomedicinsk ingenjör
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Affärsanalytiker
Median $90K
Dataanalytiker
Median $97.5K
Datavetare
Median $145K
Teknisk programchef
Median $205K
Projektledare
Median $110K
Försäljning
Median $195K
Marknadsföring
Median $212K
Produktchef
Median $126K
Revisor
$121K
Affärsoperationer
$80.6K
Kundservice
$25K
Elektroingenjör
$93.3K
Finansanalytiker
$197K
Grundare
$12.4K
Geologisk ingenjör
$94.9K
Personalresurser
$186K
Informationsteknolog (IT)
Median $200K
Produktdesigner
$122K
Programchef
$124K
Rekryterare
$68.3K
Regulatoriska angelägenheter
$90.8K
Cybersäkerhetsanalytiker
$209K
Chef för mjukvaruingenjörer
$231K
Lösningsarkitekt
$128K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på BD är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $230,840. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på BD är $122,400.

