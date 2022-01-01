Företagskatalog
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Löner

BCG Digital Venturess löneintervall sträcker sig från $57,839 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $327,256 för en Riskkapitalist på den övre änden.

$160K

Produktchef
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Mjukvaruutvecklare
Median $162K
Datavetare
$159K

Personal
$134K
Managementkonsult
$156K
Produktdesigner
$111K
Produktdesignchef
$166K
Rekryterare
$57.8K
Chef för mjukvaruutveckling
$159K
UX-forskare
$121K
Riskkapitalist
$327K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på BCG Digital Ventures är Riskkapitalist at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $327,256. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på BCG Digital Ventures är $158,547.

