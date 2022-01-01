Företagskatalog
BBC
Jobbar du här? Hävda ditt företag

BBC Löner

BBCs löner varierar från $23,231 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $137,102 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BBC. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $134K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Revisor
$52.1K
Affärsanalytiker
$89.4K
Dataanalytiker
$69K
Datavetare
$82.9K
Personalresurser
$66.3K
Informationsteknolog (IT)
$64.7K
Maskiningenjör
$70.2K
Produktdesigner
$23.2K
Lösningsarkitekt
$121K
UX-forskare
$62.7K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på BBC är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $137,102. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på BBC är $69,014.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för BBC

Relaterade företag

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Se alla företag ➜

Andra resurser