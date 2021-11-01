BARK Löner

Företagskatalog
BARKs löneintervall sträcker sig från $125,000 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $179,100 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BARK. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $125K
Marknadsföring
$141K
Produktdesigner
$179K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos BARK er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $179,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BARK er $140,700.

Andra resurser