Företagskatalog
Banking Circle
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Banking Circle Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Denmark på Banking Circle uppgår till DKK 566K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Banking Circles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Totalt per år
DKK 566K
Nivå
-
Grundlön
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Banking Circle?

DKK 1.06M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Banking Circle in Denmark ligger på en årlig total ersättning på DKK 963,619. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Banking Circle för Mjukvaruingenjör rollen in Denmark är DKK 566,448.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Banking Circle

Relaterade företag

  • SoFi
  • Flipkart
  • Apple
  • Spotify
  • PayPal
  • Se alla företag ➜

Andra resurser