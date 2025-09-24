Företagskatalog
Bamboo Rose
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Bamboo Rose Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Bamboo Rose uppgår till ₹3.45M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bamboo Roses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.45M
Nivå
-
Grundlön
₹3.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Bamboo Rose?

₹13.98M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Bamboo Rose in India में Mjukvaruingenjör के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,737,801 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bamboo Rose में Mjukvaruingenjör भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,445,154 है।

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Bamboo Rose

Relaterade företag

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • VTS
  • Bluecrew
  • Cyndx
  • Se alla företag ➜

Andra resurser