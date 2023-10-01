BAL Löner

BALs löner varierar från $35,818 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $196,000 för en Personalavdelning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på BAL . Senast uppdaterad: 11/21/2025