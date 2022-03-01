Babbel Löner

Babbels löner varierar från $63,584 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $114,637 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Babbel . Senast uppdaterad: 10/17/2025