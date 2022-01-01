Företagskatalog
Axoni
Axoni Löner

Axonis löner varierar från $155,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $165,825 för en Affärsanalytiker i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Axoni. Senast uppdaterad: 11/17/2025

Mjukvaruingenjör
Median $155K
Affärsanalytiker
$166K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Axoni omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Axoni är Affärsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $165,825. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Axoni är $160,413.

