Företagskatalog
Aviatrix
Aviatrix Löner

Aviatrixs löner varierar från $81,397 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $301,500 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aviatrix. Senast uppdaterad: 8/26/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kundsuccess
$81.4K
Säljingenjör
$219K

Lösningsarkitekt
$302K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Aviatrix omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Aviatrix är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $301,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aviatrix är $233,200.

