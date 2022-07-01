AvantStay Löner

AvantStays löneintervall sträcker sig från $104,520 i total kompensation per år för en Chef för mjukvaruutveckling på den nedre änden till $122,400 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AvantStay . Senast uppdaterad: 8/9/2025