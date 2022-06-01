Företagskatalog
Avant
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Avant Löner

Avants löneintervall sträcker sig från $99,500 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $306,626 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Avant. Senast uppdaterad: 8/9/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $150K
Produktchef
Median $110K
Dataanalytiker
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chef för datavetenskap
$307K
Datavetare
$181K
Produktdesigner
$99.5K
Chef för mjukvaruutveckling
$285K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Avant je Chef för datavetenskap at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $306,626. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Avant je $150,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Avant

Relaterade företag

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Se alla företag ➜

Andra resurser