Avant Löner

Avants löneintervall sträcker sig från $99,500 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $306,626 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Avant . Senast uppdaterad: 8/9/2025