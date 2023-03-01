Auvik Networks Löner

Auvik Networkss löneintervall sträcker sig från $47,916 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $239,700 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Auvik Networks . Senast uppdaterad: 8/16/2025