AutoTrader Löner

AutoTrader s löneintervall sträcker sig från $29,862 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $155,662 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AutoTrader . Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $64.8K
Kundservice
$29.9K
Datavetare
$69.7K

Produktchef
$98.2K
Chef för mjukvaruutveckling
$156K
Lösningsarkitekt
$105K
FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos AutoTrader er Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $155,662. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos AutoTrader er $83,961.

