Företagskatalog
Autonomous
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Autonomous Löner

Autonomouss löneintervall sträcker sig från $26,532 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $64,675 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Autonomous. Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Civilingenjör
$44K
IT-teknolog
$64.7K
Projektledare
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Autonomous je IT-teknolog at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $64,675. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Autonomous je $44,001.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Autonomous

Relaterade företag

  • InMobi
  • The BHW Group
  • Biomeme
  • TeleTracking
  • Zimperium
  • Se alla företag ➜

Andra resurser