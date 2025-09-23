Företagskatalog
Autodesk
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

Autodesk Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på Autodesk uppgår till $300K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Totalt per år
$300K
Nivå
Software Architect
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$40K
År på företaget
13 År
Års erfarenhet
21 År
Vilka är karriärnivåerna på Autodesk?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Lösningsarkitekt erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Dataarkitekt

Vanliga frågor

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lösningsarkitekt ve společnosti Autodesk in United States představuje roční celkovou odměnu $410,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Lösningsarkitekt in United States je $286,000.

Andra resurser