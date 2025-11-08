Företagskatalog
Autodesk
Chef för mjukvaruutveckling Nivå

M3

Nivåer på Autodesk

  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
Genomsnitt Årlig Total ersättning
$236,253
Grundlön
$175,024
Aktietilldelning ()
$42,474
Bonus
$18,755
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste lönerapporter
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Andra resurser