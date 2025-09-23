Företagskatalog
Autodesk
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Programchef

  • Alla Programchef löner

Autodesk Programchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Programchef in Singapore på Autodesk varierar från SGD 210K till SGD 299K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Programchef inlämningars hos Autodesk för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

SGD 209K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Programchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på Autodesk in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 298,946. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Autodesk för Programchef rollen in Singapore är SGD 210,276.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Autodesk

Relaterade företag

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Se alla företag ➜

Andra resurser