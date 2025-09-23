Produktdesigner-ersättning in United States på Autodesk varierar från $122K per year för P1 till $292K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $147K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
