Autodesk
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

Autodesk Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Autodesk varierar från $122K per year för P1 till $292K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $147K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Autodesk in United States ligger på en årlig total ersättning på $292,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Autodesk för Produktdesigner rollen in United States är $157,000.

