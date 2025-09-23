Företagskatalog
Autodesk
  • Löner
  • Finansanalytiker

  • Alla Finansanalytiker löner

Autodesk Finansanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Finansanalytiker in United States på Autodesk uppgår till $326K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
Totalt per år
$326K
Nivå
M4
Grundlön
$195K
Stock (/yr)
$86K
Bonus
$45K
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Autodesk?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansanalytiker på Autodesk in United States ligger på en årlig total ersättning på $370,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Autodesk för Finansanalytiker rollen in United States är $160,250.

