Datavetare-ersättning in United States på Autodesk varierar från $160K per year för P2 till $192K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)