Autodesk
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

Autodesk Dataanalytiker Löner

Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in Canada på Autodesk uppgår till CA$128K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$128K
Nivå
P3
Grundlön
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Bonus
CA$6K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Autodesk?

CA$225K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

Vanliga frågor

Autodesk şirketindeki in Canada Dataanalytiker pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$152,974 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Autodesk şirketinde Dataanalytiker rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$115,033 tutarındadır.

Andra resurser