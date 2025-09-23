Företagskatalog
Australian Government
Australian Government Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in Australia på Australian Government uppgår till A$139K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Australian Governments totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Totalt per år
A$139K
Nivå
Senior Data Scientist
Grundlön
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Australian Government?

A$249K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Australian Government in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$154,541. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Australian Government för Datavetare rollen in Australia är A$87,363.

Andra resurser