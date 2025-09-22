Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Aurora varierar från $180K per year för P4 till $571K per year för P8. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $253K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Auroras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Aurora omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Aurora omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel