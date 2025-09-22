Företagskatalog
Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Aurora varierar från $180K per year för P4 till $571K per year för P8. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $253K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Auroras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P4
Software Engineer I(Instegsnivå)
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
Software Engineer II
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
Senior Software Engineer
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
Staff Software Engineer
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Aurora omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Aurora omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Aurora in United States ligger på en årlig total ersättning på $570,784. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurora för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $244,000.

