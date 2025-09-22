Företagskatalog
Aurora
Aurora Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Aurora uppgår till $170K per year för P6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Auroras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$150K - $178K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$139K$150K$178K$190K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 3 Fler nivåer
$160K

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Aurora omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Aurora in United States ligger på en årlig total ersättning på $189,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurora för Produktdesigner rollen in United States är $138,600.

