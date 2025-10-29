Företagskatalog
Aurizn
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Aurizn Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in Australia på Aurizn uppgår till A$80.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Aurizns totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Totalt per år
A$80.3K
Nivå
-
Grundlön
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Aurizn in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$95,443. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurizn för Datavetare rollen in Australia är A$80,279.

