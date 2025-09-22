Företagskatalog
Aurigo Software
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  Alla Mjukvaruingenjör löner

Aurigo Software Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Aurigo Software uppgår till ₹1.57M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Aurigo Softwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.57M
Nivå
A2
Grundlön
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Aurigo Software?

₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Aurigo Software in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,267,133. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurigo Software för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,789,848.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Aurigo Software

