AUO
AUO Löner

AUOs löneintervall sträcker sig från $25,647 i total kompensation per år för en Elektroingenjör på den nedre änden till $122,400 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AUO. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $29K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $27.5K
Affärsutveckling
$33.9K

Elektroingenjör
$25.6K
Maskinvaruingenjör
$48.6K
Maskiningenjör
$27.6K
Produktchef
$35.7K
Teknisk programchef
$122K
FAQ

AUOで報告された最高給の職種はTeknisk programchef at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$122,400です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
AUOで報告された年間総報酬の中央値は$31,436です。

