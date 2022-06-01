AuditBoard Löner

AuditBoards löneintervall sträcker sig från $52,735 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $238,000 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AuditBoard . Senast uppdaterad: 8/22/2025