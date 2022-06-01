Företagskatalog
AuditBoard
AuditBoard Löner

AuditBoards löneintervall sträcker sig från $52,735 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $238,000 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AuditBoard. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $195K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $238K
Försäljning
Median $190K

Personal
$175K
Programchef
$100K
Projektledare
$52.7K
Rekryterare
$80.4K
Försäljningsingenjör
$194K
Chef för mjukvaruutveckling
$213K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AuditBoard omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på AuditBoard är Produktchef med en årlig total kompensation på $238,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AuditBoard är $190,000.

