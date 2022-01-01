Företagskatalog
Audible
Audible Löner

Audibles löneintervall sträcker sig från $53,890 i total kompensation per år för en Verksamhetsoperationer på den nedre änden till $525,300 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Audible. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Business Intelligence-ingenjör

Datavetare
Median $225K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $360K

Produktchef
Median $220K
Programchef
Median $137K
Rekryterare
Median $150K
Teknisk programchef
Median $192K
Verksamhetsoperationer
$53.9K
Verksamhetsanalytiker
$112K
Finansanalytiker
$161K
Personal
$169K
IT-teknolog
$525K
Juridik
$393K
Managementkonsult
$101K
Marknadsföringsoperationer
$189K
UX-forskare
$168K
Intjäningsschema

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Audible omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 5% tjänar in i 1st-ÅR (5.00% årligen)

  • 15% tjänar in i 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% tjänar in i 3rd-ÅR (20.00% halvårsvis)

  • 40% tjänar in i 4th-ÅR (20.00% halvårsvis)

25%

ÅR 1

35%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Audible omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 35% tjänar in i 2nd-ÅR (35.00% årligen)

  • 40% tjänar in i 3rd-ÅR (40.00% årligen)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Audible er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $525,300. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Audible er $178,375.

