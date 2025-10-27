Företagskatalog
ATS Automation
ATS Automation Maskiningenjör Löner

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in Canada på ATS Automation uppgår till CA$96.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ATS Automations totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Totalt per år
CA$96.5K
Nivå
Senior
Grundlön
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på ATS Automation?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskiningenjör på ATS Automation in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$100,462. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ATS Automation för Maskiningenjör rollen in Canada är CA$93,793.

