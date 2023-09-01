Atlantic Health System Löner

Atlantic Health Systems löner varierar från $65,325 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $128,106 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Atlantic Health System . Senast uppdaterad: 11/14/2025